Halfeti'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kamyonetin ambulansa çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Halfeti
ilçesinde kamyonetin ambulansa çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bedir Bozkuş'un kullandığı 63 LV 802 plakalı kamyonet, Karaotlak Mahallesi'nde park halindeki 63 E 3177 plakalı ambulansa arkandan çarptı.
Kazada yaralanan Bozkuş, 112 Acil Servis
ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:21 Kaynak: AA
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