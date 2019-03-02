Son Dakika Haberleri: Halfeti'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Halfeti'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kamyonetin ambulansa çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Halfeti'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kamyonetin ambulansa çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bedir Bozkuş'un kullandığı 63 LV 802 plakalı kamyonet, Karaotlak Mahallesi'nde park halindeki 63 E 3177 plakalı ambulansa arkandan çarptı.

Kazada yaralanan Bozkuş, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:21 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Halfeti, Güncel
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