Halfeti Kaymakamı Korkutata, İlçe Ziraat Odasını ziyaret etti - Son Dakika

Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata İlçe Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Kaymakam Korkutata, İlçe Ziraat Odası Başkanı Halil Topgaç'ı odasında ziyaret ederek bir süre görüştü.

İlçedeki tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında bilgi alan Korkutata, tarım ve hayvancılığın daha da gelişmesi için devlet olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını kaydetti. ???????

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topgaç da verdikleri destekten dolayı Korkutata'ya teşekkür ederek ilçede tarım gelişmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kaymakam Korkutata'ya ziyarette Belediye Başkanı Şeref Albayrak da eşlik etti.