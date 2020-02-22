Halfeti Kaymakamı Korkutata, toplu taşıma firma yetkilileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halfeti Kaymakamı Korkutata, toplu taşıma firma yetkilileriyle buluştu - Son Dakika

Halfeti Kaymakamı Korkutata, toplu taşıma firma yetkilileriyle buluştu

6 saat önce

Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, toplu taşıma aracı firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Halfeti Kaymakamı Korkutata, toplu taşıma firma yetkilileriyle buluştu, System.String[]

Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, toplu taşıma aracı firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen buluşmada konuşan Kaymakam Korkutata, kazaları önlemenin önemine değindi.

Kazaların en düşük seviyeye indirilmesi için çalıştıklarını anlatan Korkutata, trafik düzenleme, denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyeceklerini belirtti.

Toplantıya, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Soner Çalışkan, Emniyet Müdürü Murat Dere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Kandemir ve toplu taşıma firma yetkilileri katıldı.

Kaymakamlık, Halfeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:36 Kaynak: AA
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