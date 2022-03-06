Halfeti Koku Festivali'nde 'Mezopotamya sümbülü' için 6 kilometre yürüdüler - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Koku Festivali'ne katılanlar, çeşitli endemik bitkilerin bulunduğu parkurda 6 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikte, davetliler nadir görülen 'Mezopotamya sümbülü' ile birbirinden güzel kokulu endemik bitkileri koklamak ve görüntülemek için 6 kilometre yürüdü. Ayrıca festival kapsamında, Karagül Bahçeleri Turu, Antik Çağ Kokuları ve Parfüm Tasarımı atölyesi kuruldu.

Birecik Barajı nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 'Sakin Şehir' ağına dahil ettiği ve kara gülleriyle meşhur Halfeti'de, Koku Festivali düzenlendi. Bünyesinde barındırdığı tarihi ve turistlik güzelliklerinin yanı sıra, endemik tür olarak Halfeti'de yetişen kara gül ve pek çok çiçek türünün yetiştiği ilçede bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival kapsamında koku atölyeleri oluşturuldu. Festival kapsamında 'Mezopotamya sümbülü' koklamak için gerçekleştirilen 6 kilometrelik yürüyüş ise, Seldek Mahallesi'nden batık köy Savaşan yamaçlarına kadar yapıldı.