Halfeti'nin 2020 yol haritası belirleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halfeti'nin 2020 yol haritası belirleniyor - Son Dakika

Halfeti'nin 2020 yol haritası belirleniyor

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün başlatmış olduğu 2020 Hizmet Planlama Koordinasyon toplantıları, Halfeti İlçesiyle devam etti.

Halfeti'nin 2020 yol haritası belirleniyor, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün başlatmış olduğu 2020 Hizmet Planlama Koordinasyon toplantıları, Halfeti İlçesiyle devam etti. Toplantıda 2020 yılında Halfeti'de yapılması planlanan tüm projeler masaya yatırıldı.


Tüm ilçelere eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2020 yılında Halfeti'de yapılacak olan projeleri birim amirleri ve üst yöneticilerle beraber görüşerek ele aldı.


Başkan Beyazgül'ün başkanlık yaptığı toplantıya, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, AK Parti Halfeti İlçe Başkanı Canan Onur Seyyar, meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi ile Halfeti Belediyesi üst yönetimi katıldı.


Halfeti için ne gerekiyorsa yapacağız


2020 Koordinasyon toplantılarının çok önemli olduğunu belirten Başkan Beyazgül, "Bugün 11'inci ilçemizin çalışmasını tamamlayacağız. Daha öncede bahsettim, bu çalışma karşılıklı görevlendirme, eşleştirme ve yol haritası olmak üzere kendi çizgimizi ortaya koyacağız. İlçemizle ilgili yapılması gereken her şeyi masaya yatıracağız. Bu bakımdan bu çalışma önemli. 2020'nin yol haritası olacak bir çalışma. Ancak bu çalışmaların bize sonuç olarak getirdiği şu, bir kısım çalışmaların artık tamamen bitirilip gündemden düşmesini sağlayacağız. Bunun için de ön çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Ne yapacağız, bir yandan bu çalışmalar kendi seyrinde giderken diğer taraftan da önemli ciddi projeleri ele alıp takip edeceğiz. Şeref başkanımız sağ olsun kendisiyle beraber seçime girdik. Halfeti'de büyük heyecan uyandırdı. Halfeti'nin umudu haline geldi ve umudu haline gelmekte de haklı bir vizyon vardır. İlçe başkanımız Canan Onur Seyyar kendisine hem huzurlarınızda teşekkür ediyorum, bugüne kadar ki güzel birlikte çalışmamız nedeniyle. Halfeti inşallah daha da güzelleşecek çünkü gerek ilçe başkanımız gerek ise belediye başkanımız buradaki konuları çok iyi biliyorlar. İletişimleri çok iyi, muhtarlarımızla çok iyi tanışıyorlar, başkanımız sahayı çok iyi biliyor, kendisi burada belediye başkanlığı yaptı. Kaymakamlık ile birlikte, o süreçte muhtarlarla iletişimin çok güçlü olduğunu ve o zamanda da çok güzel hizmetlerle memnun olduğunu ve bugün de bize geldiği zaman hizmet odaklı bir çalışma ortaya koyduğunu görüyoruz. İnşallah burada verimli bir çalışma yapıp, buranın da yol haritasını çizmiş olacağız. Bu çalışmaların bir nüshası size gelecek bir nüshası ise bize gelecek, sonrada bizim daire başkanlarımıza göndereceğiz. Daire başkanlarımızın önündeki yol haritası ortaya çıkmış olacak" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Halfeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:49 Kaynak: İHA
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