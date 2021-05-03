ŞANLIURFA - Halfeti'nin tescilli karagülünde hasat zamanı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Halfeti'nin tescilli karagülünde hasat zamanı

03.05.2021 10:59

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagül, çeşitli alanlarda kullanılmak üzere özenle hasat ediliyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagül, çeşitli alanlarda kullanılmak üzere özenle hasat ediliyor.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin "saklı cenneti" olarak nitelendiriliyor.

Birecik Barajı'nın suyunun yükselmesiyle bölgede üretim alanı azalan karagül, yetiştiği topraktan aldığı kendine özgü rengi ve kokusuyla dikkati çekiyor.

Kaymakamlık, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geniş bir alana yayılmasını sağlamak amacıyla 3 serada yetiştirilen karagül, Halfeti Belediyesi tarafından yapılan başvuru üzerine bir ay önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesiyle tescillendi.

Eşsiz simsiyah rengi ve kokusuyla ilgi gören karagül, seralardaki görevliler tarafından çeşitli alanlarda kullanılması amacıyla dallarından kesilerek hasat edilmeye başlandı.

"Karagülün tescilini ilimize ve ilçemize kazandırdık"

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, AA muhabirine, Halfeti'nin Türkiye'deki 18 sakin kentten biri olduğunu ve kendine has özellikleriyle turizmde dikkati çektiğini söyledi.

İlçenin en önemli sembollerinden birinin de karagül olduğunu belirten Albayrak, "Karagül, dünyada endemik olarak sadece Halfeti'de yetişmektedir ve burada siyah açmaktadır. Halfeti dışına çıktığında siyah açmamaktadır. Biz de ilçemizle özdeşleşen, ilçemizin sembolü olan karagül için geçtiğimiz yıllarda başladığımız coğrafi işaret tesciline yönelik çalışmalarımız sonucunda 17 Mart tarihi itibarıyla karagülün tescilini ilimize ve ilçemize kazandırdık." dedi.

Karagülün tescillenmesinin ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getiren Albayrak, karagülle ilgili ticari faaliyetlerin önünün de açıldığını ifade etti.

"Karagülün rengini tam olarak bulduğu dönemdeyiz"

Karagülün ziyaretçiler tarafından daha fazla görülmesi amacıyla Fırat Nehri kenarında sera kurduklarını söyleyen Albayrak, şunları kaydetti:

"Daha önce ilçeye gelen ziyaretçilerimiz karagülü görmeden buradan ayrılıyordu, sera sayesinde artık karagülü rahatlıkla dalında görebiliyorlar ve fidelerini de satın alabiliyorlar. Karagül özellikle nisan-mayıs ve eylül-ekim dönemlerinde açarak kendini bize göstermektedir. Karagülün rengini tam olarak bulduğu dönemler şu an içinde bulunduğumuz nisan-mayıs dönemleri. Karagüllerimiz açtı ve şu anda tüm güzelliklerini sergiliyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra ziyaretçilerimizi karagülü görmeye bekliyoruz."

Albayrak, karagülün açmasıyla hasadın da başladığını belirterek, "Kurduğumuz seramızdaki çalışanımız her gün karagüllerin bakımını yapıyor. Hasadı yapılan karagüller asılarak kurutulmaya bırakılıyor sonra paketlenip satışa sunuluyor ya da çay, şerbet, lokum, çikolata, reçel, kolonya ve parfüm gibi ürünlerde kullanılmak üzere ilgili yerlere gönderiliyor." diye konuştu.

ŞANLIURFA - Halfeti'nin tescilli karagülünde hasat zamanı
ŞANLIURFA - Halfeti'nin tescilli karagülünde hasat zamanı
ŞANLIURFA - Halfeti'nin tescilli karagülünde hasat zamanı
ŞANLIURFA - Halfeti'nin tescilli karagülünde hasat zamanı

Şanlıurfa, Hisarcık, Halfeti, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Halfeti'nin tescilli karagülünde hasat zamanı - Son Dakika


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