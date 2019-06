Halfeti tarihindeki en iyi turizm sezonunu yaşıyor

ŞANLIURFA - Güneydoğu Anadolu Bölgesinin "Saklı Cenneti" olarak bilinen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, tarihinin en iyi turizm sezonunu yaşıyor. Doğal güzelliği ve suya gömülen evleriyle göz kamaştıran Halfeti'yi her gün binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin "Saklı Cenneti" olarak bilinen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, bu yıl tarihinin en iyi turizm sezonunu yaşıyor. 2019 yılının Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesi Halfeti'ye de büyük katkı sağladı. Okulların da tatil olmasıyla birlikte ilçeye gelen turist sayısı önceki yıllara göre iki katına çıktı. Doğal güzelliği ve suya gömülen evleriyle göz kamaştıran Halfeti'yi her gün binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Tekne turuna katılan turistler, doğayla birlikte tarihin de tadına varıyor. Müzik eşliğinde tekne turuna başlayan turistler, Fırat Nehrinin kenarına kurulan medeniyetlerden kalan tarihi yapılar ve mağaraları görme fırsatı buluyor. Yaklaşık bir saat süren turla birlikte Rumkale ve Batık Minareyi de görme imkanı bulan turistler tekne turunu başladıkları Halfeti'de sonlandırıyor. Yöresel yemekleri yeme imkanı bulan turistler, tarihi evlerin arasında yürüyüş yaptıktan sonra ilçeden ayrılıyor.

Keşfettikçe daha fazla turist geliyor

Halfeti keşfedildikçe daha fazla turistin ilgisini çektiğini söyleyen Hüseyin Bozkurt, "Bu sene her zamankinden daha farklı. Hafta sonları turizm akışı daha fazla. Hafta içi daha sakin. Her şeye rağmen turistler güzel geliyor. Halfeti'nin güzel yerlerini keşfediyorlar. Gelenler de Halfeti'ye hayran kalıyor, tekrar gelmek istiyorlar. En önemli özelliği doğası, karagülün olması, karagülün tek yer olması. Halfeti, saklı Cennet ve bu Saklı Cenneti insanlar keşfettikçe daha fazla turist geliyor.

Yöresel tatlar tercih ediliyor

Halfeti'ye gelenlerin özellikle Fırat Nehrine özgü balık ile bölgeye özgü Haşhaş Kebabını tercih etiğini söyleyen aşçı Müslüm Akşahin, "Buraya özgü Şabut Balığımız var, buraya özgü. Bir de Haşhaş Kebabımız var. Özellikle gelenlere bunları tavsiye ediyoruz. Değişik bir lezzet, farklı bir lezzet. Müşterilerimiz gayet memnun kalıyorlar" dedi.

Göbeklitepe büyük bir etki yaptı

Göbeklitepe'nin Halfeti turizmine çok büyük katkı sağladığını söyleyen Fevzi Erdoğan,"Çevre illerimizden, gerek yurt içi, gerek yurt dışı turistleri gayet mükemmel bir şekilde burada ağırlayabiliyoruz. Geçen yıllara göre yüzde 80-90'ları buldu. Urfa Göbeklitepe'nin tanıtımı olsun, büyük bir etki yaptı" ifadelerini kullandı.

Gezilecek çok yer var

Ailesiyle birlikte gezmeye gelen Beril Naz İnan isimli çocuk ise, "Halfeti'ye geldim, çok güzel. Burada gemiler var, deniz var. Tarihi bir yer. Köprüsü var, gezilecek çok yeri var. Gemiye biniliyor, kafeleri var. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin programıyla geziye gelen bir vatandaş ise, "Halfeti'ye geldik, tur yaptık. Rumkalesi'ne gittik, batan minarenin etrafında dolaştık. Gezdik, gördük" şeklinde konuştu.

Bilinçli turist lazım

Halfeti'ye gelenlerin bölge hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini söyleyen Şerif Bilgin, "Göbeklitepe'den sonra turizmde biraz faaliyet var. Biraz canlılık var ama daha fazlasını istiyoruz. Müşteriler tam rahat değil. 2000 yılında burası baraj oldu, 2001 yılında boşaltıldı. Bir kere batık bir kent hikayesi var. Bunun dışında Halfeti sakin şehir. Ondan sonra ilerimizde Rumkale var. Aziz Yuhannes'in İncil'i yazıp çoğalttığı yer ve orada bir sarnıcımız var. O sarnıçta şair Aziz Nerses'in oğlu Narkissos'un boğulduğu ve nergis kokusunun dünyaya oradan yayıldığı söyleniyor. Bunları bilmek lazım. Bilinçli turistlerin bunları bilerek Halfeti'ye gelmesi lazım. Batık kent var, batık minare var. Yok olmaya yüz tutmuş bir kültür var" diye konuştu.

Hedef 1 milyon ziyaretçi

2019 yılının Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte turist akınına uğrayan Halfeti'nin bu yıl 1 milyon yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

