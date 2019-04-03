Son Dakika Haberleri: Halfeti ve Birecik'te Terör Operasyonu: 22 Gözaltı

Halfeti ve Birecik'te Terör Operasyonu: 22 Gözaltı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Halfeti ile Birecik ilçelerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, aralarında HDP yöneticilerinin de olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Halfeti ve Birecik'te Terör Operasyonu: 22 Gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Halfeti ile Birecik ilçelerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, aralarında HDP yöneticilerinin de olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK ile irtibatlı olan ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret eden kişilere yönelik soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri, terörist başı Öcalan'ın 4 Nisan'da kutlanan ancak bu yıl yasak getirilen doğum günü öncesi Halfeti ve Birecik ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, aralarında HDP Birecik eş başkanı Dilan Taş, Bekir Ö., Nurettin K., Sami B., Kazım B., Azad P., Seyhan B., Hacı Y., Osman Y., Hasari B., Hakkı K., Hüseyin M., Kadir Ç., Abdullah U., İbrahim Y., Halil G., Halil S., Abdulcelil A., Şevket Ç., Mustafa K., Mikail K. ve Bülent K., gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar şüpheliler sağlık kontörlünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü öncesi Halfeti ve Birecik ilçelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:21 Kaynak: DHA

Halfeti, Birecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı HDP, 31 Mart Seçimlerini AİHM'e Taşıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:42:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halfeti ve Birecik'te Terör Operasyonu: 22 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]