Son dakika haberleri | Halı balyasının altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Halı balyasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

29.10.2020 14:08

Son dakika haber: Gaziantep'te çalıştığı nakliyat deposunda üstüne halı balyası düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te çalıştığı nakliyat deposunda üstüne halı balyası düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Celal Söğüt, dün akşam saatlerinde 15 yıldır alıştığı nakliyat şirketinin deposunda üzerine düşen 500 kilogram ağırlığındaki halı balyasının altında kaldı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarılan Söğüt, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hiç kimse aramadı

Hayatını kaybeden Celal Söğüt'ün ağabeyi Yılmaz Söğüt, iş yeri sahiplerinin hiçbir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini belirterek, "İş yerinde çadır çekerken halı balyaları üzerine geliyor. 112 arayıp hastaneye kaldırıyorlar bir gün yoğum bakımda yatıyor bugünde vefat ediyor. Karşı taraftan da hiç kimse gelmedi, aramadılar kendilerini sorumlu etmiyorlar. Biz de bu işin sonuna kadar şikayetçisiyiz" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken talihsiz işçinin cenazesi otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri | Halı balyasının altında kalan işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Halı balyasının altında kalan işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Halı balyasının altında kalan işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Halı balyasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Gaziantep, Söğüt, İşçi, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Halı balyasının altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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