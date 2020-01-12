Halı Dokuma kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halı Dokuma kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

Halı Dokuma kursuna yoğun ilgi

6 saat önce

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde, el dokuma halıya ilgi gösterilip, kadınlar kurs görerek, hem halı dokumayı öğreniyor, hem de bütçelerine katkıda bulunuyor.

Halı Dokuma kursuna yoğun ilgi, System.String[]

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde, el dokuma halıya ilgi gösterilip, kadınlar kurs görerek, hem halı dokumayı öğreniyor, hem de bütçelerine katkıda bulunuyor.


Akçadağ ilçe Kaymakamı Hulusi Teke, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki halı dokuma kursunu ziyaret ederek, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Mehmet Pektaş 'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurs yerlerini gezerek çalışmalar ile ilgili bilgi alan Kaymakam Hulusi Teke, İstihdam amaçlı olduğu gibi hobi amaçlı eğitimlerde topluma sosyal fayda ve birlikteliği sağlayan kursların olması gerektiğini söyledi. Kaymakam Teke, el dokuma halıların çok değerli olduğunu belirterek, bu kültürün devam etmesi adına halı dokuma kurslarının yaygınlaştırılması ve bu kursların kursiyerlere gelir getirici faaliyetler olarak amaçlanması gerektiğini vurguladı. Kurs yerlerini gezerek kursiyerlerin sorun ve isteklerini dinleyen Kaymakam Hulusi Teke, bir süre kursiyerlerin yapmış oldukları çalışmaları yakından izleyerek bilgiler aldı.


Akçadağ İlçesinde, el dokuma halıya ilgi gösterilip, kadınlar kurs görerek, hem halı dokumayı öğreniyor, hem de bütçelerine katkıda bulunuyor. - MALATYA

Malatya, Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:29 Kaynak: İHA
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