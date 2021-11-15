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Halı dokuma kursuyla atıl yünler değerlenirken kadınlar meslek öğreniyor - Son Dakika

Halı dokuma kursuyla atıl yünler değerlenirken kadınlar meslek öğreniyor

15.11.2021 11:14
Halı dokuma kursuyla atıl yünler değerlenirken kadınlar meslek öğreniyor

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde açılan halı dokuma kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde açılan halı dokuma kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Artvin Valiliğinin himayesinde Kemalpaşa Kaymakamlığı, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün İŞKUR desteğiyle 2020'de başlattığı "Kemalpaşa Hemşin Yün Halı Projesi" kapsamında açılan kursa 15 ev hanımı katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında sürdürülen kursta, kadınlar, en güzel halıyı dokumak için çaba sarf ediyor.

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aslıhan Can, AA muhabirine, Hayat Boyu Öğrenme Programları çerçevesinde yürüttükleri 50 kurs programı arasında en önemlilerinden birinin de dokumacılık olduğunu söyledi.

Artvin'in özellikle Kemalpaşa, Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde küçükbaş hayvancılık yapıldığını belirten Can, şöyle devam etti:

"İlçede yaklaşık 14 bin küçükbaş hayvan mevcut. Özellikle küçükbaş hayvancılığın yapıldığı yaylalarda hayvanların yünlerinin yakıldığını ve çevre kirliliğine sebep olduğunu öğrendik. Bu yünleri değerlendirip ekonomiye kazandırmak amacıyla Artvin Valiliğimizin öncülüğünde bir proje yaptık. Yöremize ait Hemşin cinsi koyunlarından elde ettiğimiz yünleri, yöresel desenlerle halıya işliyoruz. Tamamı ev hanımı 15 kursiyerimiz var. Proje İŞKUR destekli olması nedeniyle kursiyerlerimiz hem ücret alıyor hem de meslek öğreniyor. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı öğreniyorlar."

Can, Kemalpaşa'yı yün halı projesiyle Isparta, Antalya gibi bir marka haline getirmek istediklerini dile getirerek, bu anlamda kursiyerlere güvendiklerini ifade etti.

Kursun 2 yıldır devam ettiğini kaydeden Can, "Geçen yıl 50 metrekarelik 5 halı üretmiştik. Bu yıl da halılarımıza talep çok oldu. Halen karşılayamadığımız talep var. Kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru halıları satarak aile bütçelerine katkı sunmalarına yardımcı olacağız. Halı dokuma tezgahlarında 3 metrekare olarak dokunan halıları 4 bin ile 8 bin lira arasında değişen fiyatlara satacağız." diye konuştu.

Can, projeyle atıl haldeki yünleri ekonomiye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Yöremize özgü bazı hayvan figürlerini halılara işliyoruz. İlimizle özdeşleyen boğaları, atmacaları, yaban keçilerini, deniz dalgasını, hayat ağacının simgelerini ve doğal güzelliklerimizi halılarımıza ilmek ilmek işlemeyi öğreniyoruz. Tamamen doğal yünlerden kök boyamayla elde ettiğimiz iplerden yola çıktık, o şekilde devam ediyoruz." dedi.

Usta Öğretici Zümrete Toz ise Bitlis Hizan'dan gelerek Artvinli kadınlara halı dokumacılığını öğrettiğini anlattı.

Kursiyerlerin hepsinin yetenekli olduğunu ve işi severek yaptığını belirten Toz, "Kadınlarımız, öğrettiğimiz meslekle kendi kuracakları tezgahlarda halı dokuyup satışından para kazanabilirler. En büyük amacım bu kursun sonunda en az 6 kurs hocası yetiştirmek." ifadesini kullandı.

"Halının üzerinde işlediğimiz desenler ortaya çıktıkça daha da keyif alıyoruz"

31 yaşındaki kursiyer Hatice Gençdoğan da bir arkadaşının tavsiyesiyle katıldığı kurstan çok keyif aldığını vurgulayarak, "Yeni yeni desenler, motifler öğreniyoruz. İlçemiz için de çok iyi bir fırsat oldu. Halıların üzerine keçi, koyun, boğa, baraj, deniz dalgası gibi motifleri işliyoruz. Bir halıyı dokumamız 2 ay sürüyor. Gün geçtikçe elimiz hızlanıyor. Halının üzerinde işlediğimiz desenler ortaya çıktıkça daha da keyif alıyoruz." sözlerini sarf etti.

Sibel Ayçiçek ise unutulmaya yüz tutan halı dokumayı öğrenmekle aile ekonomisine katkı sağladığını kaydederek, kursu başarıyla bitirip ileride halı dokuma kurs eğitmeni olmak istediğini dile getirdi.

29 yaşındaki Serap Yılmaz da kursa eşinin tavsiyesiyle başladığını belirterek, "Hem meslek öğreniyoruz hem de yeni arkadaşlarım oldu. Kurs İŞKUR destekli olduğu için para da kazanıyoruz. Evimin mutfak masrafını ve kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Bir kadın olarak kurs sayesinde özgüven kazandım." diye konuştu.

Yılmaz, kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kemalpaşa, Hisarcık, Artvin, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halı dokuma kursuyla atıl yünler değerlenirken kadınlar meslek öğreniyor - Son Dakika


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