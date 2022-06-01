HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

01.06.2022 12:51

GAZİANTEP'te, halı fabrikasının boya imalathanesindeki buhar kazanı patlarken, Suriye uyruklu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.

GAZİANTEP'te, halı fabrikasının boya imalathanesindeki buhar kazanı patlarken, Suriye uyruklu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.

3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren halı fabrikasının boya imalathanesindeki buhar kazanında, sabah saatlerinde, işçiler çalıştığı sırada patlama oldu. Fabrikanın duvarı yıkılırken, buhar kazanının parçaları ve inşaat demirleri yola savruldu. Patlama sesini duyan işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı Suriye uyruklu işçiler Semih Musso ile Ahmet Marai, ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Semih Musso hayatını kaybetti. Ağır yaralı Ahmet Marai'nin tedavisi ise sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı Orman ürünleri fabrikasında kazan patladı, yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 19:10:18. #1.11#
SON DAKİKA: HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement