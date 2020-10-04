Yılın 9 ayında 1,8 milyar dolarlık halı ihraç edildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yılın 9 ayında 1 milyar 770 milyon 821 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halı ihracatçılarının bir önceki yılın aynı dönemine oranla 17.6 artışla 270 milyon 524 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Halı ihracatını en fazla arttıran sektörler arasında yer aldığına dikkati çeken Kaplan, şunları kaydetti:

"Bir önceki yılın aynı dönemine oranla 17.6 artışla 270 milyon 524 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde Türkiye genelinden 1 milyar 770 milyon 821 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleşirken halı sektörü eylül ayında ihracatını en fazla arttıran sektörler arasında."