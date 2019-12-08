Halı mağazasının indirimine yoğun ilgi

Antalya'da bir halı mağazasının yüzde 70'lik indirimi nedeniyle yoğunluk yaşandı. Mağaza sahibi Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, Gaziantep'te bulunan fabrika depolarına su bastığı için mağazalarındaki ürünleri bitirmek için yüzde 70 indirim yaptıklarını söyledi.