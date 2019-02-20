Halı Makinesi Hırsızları Yakalandı
45 dakika önce
Gaziantep'te bir iş yerinde halı ve koltuk yıkama malzemesi çalan 4 şüpheli yakalandı.
Gaziantep
'te bir iş yerinde halı ve koltuk yıkama malzemesi çalan 4 şüpheli yakalandı. Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş
Şehit Yaşar Polat
Polis Merkezi ekipleri işyerinden hırsızlık şüpheliler hakkında yaptıkları çalışma neticesinde 3 şüpheliyi malzemeler ile birlikte yakaladı.
Şüpheliler M.Y.S., M.Y., F.T., ve A.S. isimli 3 şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan operasyonda iş yerinden çalınan malzemelerle gözaltına alınan şahıslar haklarında yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. 4 şüpheliden M.Y.S. ve M.Y. isimli iki şahıs tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:15 Kaynak: İHA
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