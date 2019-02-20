Son Dakika Haberleri: Halı Makinesi Hırsızları Yakalandı

Halı Makinesi Hırsızları Yakalandı

45 dakika önce

Gaziantep'te bir iş yerinde halı ve koltuk yıkama malzemesi çalan 4 şüpheli yakalandı.

Halı Makinesi Hırsızları Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'te bir iş yerinde halı ve koltuk yıkama malzemesi çalan 4 şüpheli yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi ekipleri işyerinden hırsızlık şüpheliler hakkında yaptıkları çalışma neticesinde 3 şüpheliyi malzemeler ile birlikte yakaladı.

Şüpheliler M.Y.S., M.Y., F.T., ve A.S. isimli 3 şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan operasyonda iş yerinden çalınan malzemelerle gözaltına alınan şahıslar haklarında yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. 4 şüpheliden M.Y.S. ve M.Y. isimli iki şahıs tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, Gaziantep, 3. Sayfa
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