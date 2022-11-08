Halı saha savaş alanına döndü! Kalabalık kavga edenleri zor ayırdı - Son Dakika
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Halı saha savaş alanına döndü! Kalabalık kavga edenleri zor ayırdı

08.11.2022 15:49

Sakarya'nın Hendek ilçesinde halı sahada maç yapan iki grup arasında kavga çıktı. Boks ringine dönüşen sahadaki o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Hendek ilçesinde bulunan bir halı sahada meydana gele olayda maç yapmak için sahaya gelen iki kişi arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine girdi.

VATANDAŞLAR SAHAYA GİRDİ

Yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü olayda, orada bulunan diğer vatandaşlar kavgayı ayırmak için sahaya girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

DİĞER OYUNCULAR DA DAHİL OLDU

Görüntülerde; iki kişinin tartışması ve daha sonrasında kavga etmesi, sahada bulunan diğer oyuncularında kavgaya dahil olması ve saha dışından kavgayı ayırmaya gelen vatandaşların müdahale etmeye çalışması yer alıyor.

Kaynak: İHA
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Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halı saha savaş alanına döndü! Kalabalık kavga edenleri zor ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halı saha savaş alanına döndü! Kalabalık kavga edenleri zor ayırdı - Son Dakika
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