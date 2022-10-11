Halı saha çatısında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Halı saha çatısında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

11.10.2022 13:35

Halı saha çatısında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybettiADIYAMAN Adıyaman'da, bir halı sahanın çatı kısmında yapılan tadilatta çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Halı saha çatısında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

ADIYAMAN Adıyaman'da, bir halı sahanın çatı kısmında yapılan tadilatta çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında bulunan bir halı sahanın çatı kısmında yapılan tadilatta çalışan Cemil Aslancan (35), elektrik akımına kapıldı. Aslancan'ın akıma kapıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Aslancan'ın bulunduğu yere itfaiye aracının merdivenini uzatarak ağır yaralı olan Aslancan'ı bulunduğu yerden aldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cemil Aslancan, kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Aslancan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cemil Aslancan'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halı saha çatısında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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