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Halı saha dönüşü ölüme neden olan kazada, otobüsteki yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında - Son Dakika

Halı saha dönüşü ölüme neden olan kazada, otobüsteki yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında

19.12.2021 15:43
Halı saha dönüşü ölüme neden olan kazada, otobüsteki yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında

Antalya'da kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu bisiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan kazada, otomobilin kaldırıma çıkması ve o sırada durakta bekleyen yolcu otobüsündeki yolcuların telaş anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu bisiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan kazada, otomobilin kaldırıma çıkması ve o sırada durakta bekleyen yolcu otobüsündeki yolcuların telaş anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Cuma gecesi Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı lunapark yakınında meydana geldi. Konyaaltı'na doğru 07 ASD 207 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan M.I., henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sağa sola savrulan araç, önce önünde ilerleyen bisikletliye, ardından duraktan yolcu alan 07 AU 267 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Otomobil daha sonra kaldırımı aşarak kaldırıma çıktı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Otomobili kullanan M.I., bisiklet sürücüsü Halil Demir ve otobüsteki bir yolcu yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Halil Demir, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazaya neden olan otomobil hurdaya dönerken, bisikletin ise parçalanmış şekilde otobüsün kenarında olduğu görüldü. Otomobilin durağa dalmaması ise başka bir yaralanma ve can kaybının önüne geçti. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar kaza yerinden kaldırıldı.

Halı saha maçından eve dönüş yolunda hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden 1 çocuk babası 43 yaşındaki Halil Demir'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Aksu ilçesinde toprağa verilmek üzere alındı. Cenaze alınacağı sırada yakınları gözyaşına boğulurken, Demir'in bir otelde bahçıvan olarak çalıştığı ve olay gecesi halı saha maçından evine dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası telaş güvenlik kamerasında

Öte yandan, kazanın hemen sonrası şehir içi yolcu otobüsündeki telaş anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durakta yolcu alan otobüsün arkasına çarptıktan sonra kaldırıma çıkan otomobil ile otobüsteki yolcuların panik anları yer aldı. - ANTALYA

Halı saha dönüşü ölüme neden olan kazada, otobüsteki yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında
Halı saha dönüşü ölüme neden olan kazada, otobüsteki yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında
Halı saha dönüşü ölüme neden olan kazada, otobüsteki yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında
Halı saha dönüşü ölüme neden olan kazada, otobüsteki yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında
Halı saha dönüşü ölüme neden olan kazada, otobüsteki yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında
Halı saha dönüşü ölüme neden olan kazada, otobüsteki yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında
Halı saha dönüşü ölüme neden olan kazada, otobüsteki yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında
Halı saha dönüşü ölüme neden olan kazada, otobüsteki yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında
Halı saha dönüşü ölüme neden olan kazada, otobüsteki yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında
Halı saha dönüşü ölüme neden olan kazada, otobüsteki yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında
Halı saha dönüşü ölüme neden olan kazada, otobüsteki yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında

Otomobil, Bisiklet, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halı saha dönüşü ölüme neden olan kazada, otobüsteki yolcuların telaş anları güvenlik kamerasında - Son Dakika


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