Halı saha işletmecileri isyan etti: "Hamamlar açık, halı sahalar kapalı" - Son Dakika

Halı saha işletmecileri isyan etti: "Hamamlar açık, halı sahalar kapalı"

- Halı saha işletmecileri isyan etti: "Hamamlar açık, halı sahalar kapalı" Bursa'da halı sahalar açılsın eylemi Bursa'da bir grup halı saha işletmecisi kapalı olan halı sahalar açılsın diye eylem yaptı.

Halı saha işletmecileri isyan etti:

- Halı saha işletmecileri isyan etti: "Hamamlar açık, halı sahalar kapalı"

Bursa'da halı sahalar açılsın eylemi

BURSA - Bursa'da bir grup halı saha işletmecisi kapalı olan halı sahalar açılsın diye eylem yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir halı sahaların kapalı olması sebebiyle Bursa'da halı saha işletmecileri duruma tepki göstermek için eylem yaptı. Ellerinde pankartlarla Bursa İl Sağlık müdürlüğü önüne gelen halı saha işletmecileri zor durumda olduklarını normalleşme süreciyle birlikte kendi işletmelerinin de açılmasını istediklerini belirtti. Türkiye'de futbol oynamanın serbest olduğunu ama halı sahaların kapalı tutulduğunu belirten işletme sahipleri çözüm beklediklerini belirtti.

Halı sahalar dışında kapalı olan bir sektörün kalmadığını ifade eden Halı Saha ve Sportif Faaliyetler İşletmecileri Federasyonu Başkanı Mahmut Gözüaçık, "1 Haziran itibariyle ülkemizde başlamış olan normalleşme sürecinde halı sahalar dışında neredeyse kapalı olan başka bir sektör kalmamıştır. Bilimsel, ekonomik, sosyal yada herhangi bir gerçekle bağdaşmayan sebebi anlaşılmayan şekilde halı saha tesisleri aylardır kapalı tutulmaya devam etmektedir. 14 bin halı saha tesisinden geçimini sağlayan işletmeci, çalışan, personel, spor okulları ve buralarda görev alan antrenör olmak üzere en az 150 bin kişi tüm gelirlerinden mahrum kalmış halde yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Aileleriyle birlikte 500 bin kişiyi aşan bu insanlar başka hiç bir gelirleri olmadığından evlerini geçindiremiyor. Kapalı tutulan tesisleri için yüksek kira bedelleri ödemek zorunda bırakılıyor. Personellerine maaş ödeyemiyor. Çek ve senet borçlarından dolayı gelen haciz kararlarıyla tüm birikimlerini yatırdıkları her şeyleri olan tesislerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Hamam ve havuzlar açıkken hala sahalarımız kapalı, sinema ve düğün alanları serbestken bin 500 metre kare alanda 14 kişinin futbol oynadığı halı sahalar kapalı, ülkemizde futbol oynamak yasak değil, isteyen istediği yerde halı sahalar hariç kontrolsüzce futbol oynayabiliyor. Her türlü tedbirin alındığı halı sahalar kapalı" dedi.

Koronavirüs, Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 07:15

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Halı saha işletmecileri isyan etti: 'Hamamlar açık, halı sahalar kapalı' - Son Dakika Spor
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