Halı saha işletmecileri, kapanış saatlerinin düzenlenmesini istiyor - Son Dakika

Halı saha işletmecileri, kapanış saatlerinin düzenlenmesini istiyor

04.03.2021 18:17

Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu (HİSFED), Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kontrollü normalleşme sürecinde halı sahaların kapanış saatinin 19.00'dan 21.00'e uzatılmasını talep etti.

Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu (HİSFED), Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kontrollü normalleşme sürecinde halı sahaların kapanış saatinin 19.00'dan 21.00'e uzatılmasını talep etti.

Fatih'teki Zigana Spor Tesisleri'nde bir araya gelen HİSFED üyesi bir grup, "Tüm sporlar serbest, halı sahalar kapalı", "Halı sahalarda gün sonu 19.00 değil, 21.00 olmalı" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan HİSFED Başkanı Mahmut Gözüaçık, halı saha işletmelerinin 1 yıl içerisinde sadece 45 gün açık kalabildiğini söyledi.

Halı sahaların yüksek maliyetlerle kurulduğunu, yüksek kira bedelleri ve bakım masrafları olduğunu belirten Gözüaçık, "Pandemi sürecinde fitness salonları, yüzme havuzları, spor salonları, basketbol, voleybol ve yakın dövüş sporları dahil bütün kapalı alanda yapılan sportif faaliyetler serbest iken 1500 metrekare açık alanda 14 kişinin spor yapması yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Gözüaçık, halı sahaların Türk futboluna altyapıdan küçük yaşta sporcu yetiştirilmesine katkı sunduğunu dile getirerek, Türkiye'de yaklaşık 14 bin halı saha bulunduğunu ve buralarda çalışan yaklaşık 45 bin kişinin de salgın sürecinde ekonomik sıkıntı çektiğini söyledi.

Halı saha işletmelerinin kapanış saatlerinin düzenlenmesini isteyen Gözüaçık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolu seven çocuklarımız yeni kademeli normalleşme döneminde de çifte standartla karşı karşıya kalmıştır. 19.00'da iş başı yapan halı sahaların kapanış saati 19.00 oldu. Bir maç bile oynanmadan sahalar kapanacak. Oysa Türkiye'de herkes halı sahaların 19.00-24.00 saatleri arası iş yapabildiğini bilir. Kısıtlama saati 21.00'e kadar maçların oynatmalarına izin verilmelidir. İşletmelerin açılışı renklere bağlanmıştır.

Ülkemizde kırmızı renkte tüm spor dalları açık, sadece halı saha işletmeleri kapalıdır."

Halı saha işletmecileri, kapanış saatlerinin düzenlenmesini istiyor
Halı saha işletmecileri, kapanış saatlerinin düzenlenmesini istiyor
Halı saha işletmecileri, kapanış saatlerinin düzenlenmesini istiyor
Halı saha işletmecileri, kapanış saatlerinin düzenlenmesini istiyor

basketbol, Fitnes, Yüzme, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halı saha işletmecileri, kapanış saatlerinin düzenlenmesini istiyor - Son Dakika


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