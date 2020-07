Halı saha işletmecileri, sahaların spor tesisi kapsamında açılmasını istiyor

Halı saha işletmecileri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 16 Mart'ta kapatılan halı sahaların açılması talebiyle Feriköy Stadı'nda bir araya geldi.

Çok sayıda halı saha işletmecisi ellerinde Türk bayrakları ve afişlerle sloganlar atarak yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Feriköy Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu (HİSFED) Başkanı Mahmut Gözüaçık, "14 bin halı sahadan geçimini sağlayan en az 150 bin kişi tüm gelirlerden mahrum. Aileleriyle birlikte 500 bin kişiyi buluyor. Bu kadar kişi evini geçindiremiyor. Maaş ödemesi yapılamıyor. Borçlardan dolayı gelen haciz kararlarıyla kurumlar karşı karşıya kalıyor. Çoğu yer açıkken, halı sahalar kapalı. Ülkemizde futbol oynamak şu an yasak değil. Ölçümlerin yapıldığı, hiçbir kapalı alanın kullanılmadığı, her köşenin dezenfekte edildiği halı sahalar maalesef kapalı. Teksas Bilim Kurulu'nun yayınladığı risk raporunda; sinema, spor salonları, sokakta yediğimiz birçok gıda vs. masum olarak gösteriliyor. Bu veriler ortadayken, Bilim Kurulu neden hala halı sahaları kapalı tutmaya çalışıyor" diye konuştu.

Gözüaçık, sözlerini şöyle tamamladı:

"28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından, 30 Mayıs'ta İçişleri Bakanımızın yayınladığı genelgede, '16 Mart'ta kapatılan spor merkezleri, 1 Haziran'da hizmete başlayacaktır' ibaresi net olarak yer almaktadır. Ancak 2 Haziran'da İller İdaresi tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıyla halı sahalarımız tekrar süresiz olarak kapatılmıştır. Şu anda açık ve çoğu sektörden daha az riskin düşük olduğu tesislerimiz, Avrupa'da tüm halı sahalar açılmışken, ülkemizde daha ne kadar kapalı tutulacaktır? Sayın Cumhurbaşkanımız, asla devletin sözünden çıkmayan sektörümüz ve paydaşlar adına, halı sahalarımızın spor tesisleri kapsamında açılması hususunu görüş ve emirlerine arz ederiz."