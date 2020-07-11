Halı saha işletmecileri yeniden açılacakları günü bekliyor - BURSA - Son Dakika

Halı saha işletmecileri yeniden açılacakları günü bekliyor - BURSA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen halı sahaların işletmecileri, iş yerlerini yeniden açmayı bekliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen halı sahaların işletmecileri, iş yerlerini yeniden açmayı bekliyor.

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Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu Bursa Temsilcisi Sabri Zümre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok alanda faaliyet gösteren iş yerlerinin kapatıldığını hatırlattı.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle bu iş yerlerinin çoğunun yeniden açıldığını belirten Zümre, "Halı saha işletmecileri olarak yeniden faaliyete başlamak istiyoruz. Gerçekten büyük bir kitleyiz. Sadece kendimiz değil, antrenör, işletmecisi, futbol oynayanlar, herkes mağdur durumda." dedi.

Zümre, maddi zorluklarının giderek arttığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Sadece Bursa'da değil tüm Türkiye'de durum böyle. Öğrencilerimiz, futbol okullarımız var. İnsanlar burada stres atıyordu. Yeniden açılması için vatandaşlardan çok talep alıyoruz. Ciddi kira ve sigorta giderlerimiz var. Ne zaman açılacağımız belli değil. İşletmelerimizin açılması lazım. Biz özellikle Bursa'da tüm tedbirlerimizi aldık. Her şey kontrol altında. Yeter ki bir an önce mağduriyetimiz giderilsin ve halı sahalar açılsın."

"Tüm tedbirleri aldık"

Bursa Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Derneği Başkanı Yüksel Bulut da pandemi nedeniyle çoğu işletmecinin kira ödemesi yapmadığını ancak 1 Haziran itibarıyla yer sahiplerinin kiraları talep ettiğini söyledi.

Bulut, 25-45 bin lira kira giderleri bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sahalarımız kapalı, sıkıntılarımız çok büyük. Eleman giderlerimiz var. Arkadaşlarımız çok mağdur durumda. Halı sahada uygulanacak tüm tedbirleri aldık. Sosyal mesafeden maskeye kadar denetimlerini de dernek olarak biz yapıyoruz. Hijyene çok önem veriyoruz. Her türlü tedbiri aldık. Türkiye genelinde 500 bin kişi bu işten ekmek yiyor. Devlet büyüklerimizden seslerimizi duymalarını, derdimize çare olup halı sahalarımızın açılmasını istiyoruz."

Türkiye, Futbol, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:04 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halı saha işletmecileri yeniden açılacakları günü bekliyor - BURSA - Son Dakika
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