Son Dakika Haberleri: Halı Saha İşletmecisi Evinin Önündeki Silahlı Saldırıda Yaralandı

Halı Saha İşletmecisi Evinin Önündeki Silahlı Saldırıda Yaralandı

1 saat önce

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, halı saha işleten Ertekin Gültekin (32), evinin önünde 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Halı Saha İşletmecisi Evinin Önündeki Silahlı Saldırıda Yaralandı, System.String[]
İZMİR'in Aliağa ilçesinde, halı saha işleten Ertekin Gültekin (32), evinin önünde 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Gültekin hastaneye kaldırılırken, polis kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Aliağa'da halı saha işleten bilgisayar mühendisi Ertekin Gültekin, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi, Barış Sokak'taki evine girmek üzereyken, kapüşonlu mont giymiş 2 kişinin silahlı saldısına uğradı. Bacağından yaralanan Gültekin acı içinde yere yığılırken, 2 saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gültekin, Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Soruşturma başlatan polis, çevredeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:43 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi

Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı Başına 300 Bin Lira Ödül Konulan Terörist, Teslim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 13:08:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halı Saha İşletmecisi Evinin Önündeki Silahlı Saldırıda Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]