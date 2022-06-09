Halı saha maçında kalbi duran 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Halı saha maçında kalbi duran 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

09.06.2022 11:54

Siirt'te halı saha maçı yaparken kalbi duran 23 yaşındaki Yunus Ayten, tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören genç, bugün yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle'deki halı sahada önceki gece oynanan maçta aniden fenalaşan ve kalbi duran Yunus Ayten (23) kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayten'in cenazesi, kılınan namazın ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FENALAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Yunus Ayten, halı sahada önceki gece oynanan maçta aniden fenalaşarak yere düşmüş, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Doktorların müdahalesiyle hayata tutunan Ayten'in yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyordu. Maç anında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansımıştı.

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Kaynak: AA

Araştırma, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halı saha maçında kalbi duran 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! - Son Dakika

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