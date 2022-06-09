Yeni Mahalle'deki halı sahada önceki gece oynanan maçta aniden fenalaşan ve kalbi duran Yunus Ayten (23) kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayten'in cenazesi, kılınan namazın ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

Araştırma, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Halı saha maçında kalbi duran 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! - Son Dakika

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