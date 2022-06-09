Yeni Mahalle'deki halı sahada önceki gece oynanan maçta aniden fenalaşan ve kalbi duran Yunus Ayten (23) kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayten'in cenazesi, kılınan namazın ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yunus Ayten, halı sahada önceki gece oynanan maçta aniden fenalaşarak yere düşmüş, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Doktorların müdahalesiyle hayata tutunan Ayten'in yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyordu. Maç anında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansımıştı.
Son Dakika › Güncel › Halı saha maçında kalbi duran 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! - Son Dakika