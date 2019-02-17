Son Dakika Haberleri: Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçiren Genç Öldü

Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçiren Genç Öldü

33 dakika önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçiren Genç Öldü, System.String[]
Aydın'ın Köşk ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Recep Kılınç (33), bir anda yere düştü.

Arkadaşlarının bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılınç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kılınç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kılınç'ın cenazesi toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:02 Kaynak: AA

Futbol, Köşk, Aydın, Kalp Krizi, Güncel
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