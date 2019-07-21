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Halı saha maçında kalp krizinden öldü

17 dakika önce

Kayseri'de halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki Oğuzhan Şekercioğlu isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Halı saha maçında kalp krizinden öldü, System.String[]
Kayseri'de halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki Oğuzhan Şekercioğlu isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Keskin Sokak'ta bulunan bir halı sahada maç oynandığı sırada 34 yaşındaki Oğuzhan Şekercioğlu rahatsızlandı. Arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından hastaneye kaldırılan Oğuzhan Şekercioğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Halı saha maçı sırasında kalp krizi geçirdiği tespit edilen Oğuzhan Şekercioğlu, Develi Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Develi Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Oğuzhan Şekercioğlu'nun babası İlhami Şekercioğlu da sosyal medyadan şunları yazdı: "Oğlum Oğuzhan, 34 yaşında halı saha maçı yaparken kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir. Allah'tan gelmiştir ve Allah'a yürümüştür. Bu konuda inancımız tamdır. Veren Allah, alan Allah'tır. Allah rahmet etsin. Bizlere şükür ve sabır düşer. Gerek internet ortamında, gerek telefon ve gerekse bizatihi cenazemize katılan, taziyemize gelen, üzüntümüzü paylaşan kardeşlerimize teşekkür ederim. Tüm kardeşlerimize hayır duası eder, hayır duası bekleriz." - KAYSERİ
Kalp Krizi, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
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