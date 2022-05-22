Halı saha maçında kan aktı - Son Dakika
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Halı saha maçında kan aktı

22.05.2022 21:35
Halı saha maçında kan aktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Yalova sokak üzerinde meydana gelen olayda halı saha maçı yapan E.K. ve O.Ç. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.'nin ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de O.Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Halı saha maçında kan aktı
Halı saha maçında kan aktı
Halı saha maçında kan aktı
Halı saha maçında kan aktı
Halı saha maçında kan aktı
Halı saha maçında kan aktı

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Kaynak: İHA

Kayseri, Yalova, kavga, Anbar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halı saha maçında kan aktı - Son Dakika


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