Halı sahadaki kavgada tüfeğe sarıldı! Futbol oynamayı bırakıp birbirlerine girdiler - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir halı saha maçında kan döküldü. Futbol oynayan iki grup, maç sırasında çıkan tartışma sonrasında şahıslardan biri silahına sarıldı. Tüfekten çıkan saçmalar, 3 kişiyi hastanelik etti.

EVİNDEN TÜFEK ALIP GELDİ

Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi 2229. Sokak'ta bulunan parktaki halı sahada maç yapan gençler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle B.Y., evinden getirdiği tüfekle karşı gruba ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Polis ekipleri B.Y.'yi yakalayarak gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri halı sahada delil topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.