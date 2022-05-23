Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
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Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

23.05.2022 16:58

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir vatandaş, halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi maçtan sonra pompalı tüfekle vurdu. Vurulan kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Halı sahada yaşanan faul tartışması sonucunca 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Yalova sokak üzerinde meydana gelen olayda halı saha maçında iddiaya göre O.Ç. ile kendisine faul yapan E.K. arasında kavga çıktı.

EVİNE GELEREK ATEŞ ETTİ

Maçın ardından E.K.'nin ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli O.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. O.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Yalova, Anbar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika


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