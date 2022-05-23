KAYSERİ-HALI SAHA MAÇINDA TARTIŞTI, YOLDA KARŞILAŞINCA TÜFEKLE VURDU: 1 YARALI - Son Dakika
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KAYSERİ-HALI SAHA MAÇINDA TARTIŞTI, YOLDA KARŞILAŞINCA TÜFEKLE VURDU: 1 YARALI

23.05.2022 00:45

KAYSERİ'de Osman Ç., halı saha maçında tartıştığı E.K.?yi av tüfeğiyle yaraladı.

KAYSERİ'de Osman Ç., halı saha maçında tartıştığı E.K.?yi av tüfeğiyle yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde meydana geldi. Osman Ç. ile E.K., halı saha maçı oynadıkları sırada tartıştı. Bir süre sonra mahalleye bağlı Yalova Sokak'ta karşılaşan ikili yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Osman Ç., evden getirdiği av tüfeğiyle E.K.?ya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği E.K. yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı E.K.?yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerineden kaçan Osman Ç.?nin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYSERİ-HALI SAHA MAÇINDA TARTIŞTI, YOLDA KARŞILAŞINCA TÜFEKLE VURDU: 1 YARALI
KAYSERİ-HALI SAHA MAÇINDA TARTIŞTI, YOLDA KARŞILAŞINCA TÜFEKLE VURDU: 1 YARALI
KAYSERİ-HALI SAHA MAÇINDA TARTIŞTI, YOLDA KARŞILAŞINCA TÜFEKLE VURDU: 1 YARALI
KAYSERİ-HALI SAHA MAÇINDA TARTIŞTI, YOLDA KARŞILAŞINCA TÜFEKLE VURDU: 1 YARALI
KAYSERİ-HALI SAHA MAÇINDA TARTIŞTI, YOLDA KARŞILAŞINCA TÜFEKLE VURDU: 1 YARALI
KAYSERİ-HALI SAHA MAÇINDA TARTIŞTI, YOLDA KARŞILAŞINCA TÜFEKLE VURDU: 1 YARALI
KAYSERİ-HALI SAHA MAÇINDA TARTIŞTI, YOLDA KARŞILAŞINCA TÜFEKLE VURDU: 1 YARALI
KAYSERİ-HALI SAHA MAÇINDA TARTIŞTI, YOLDA KARŞILAŞINCA TÜFEKLE VURDU: 1 YARALI
KAYSERİ-HALI SAHA MAÇINDA TARTIŞTI, YOLDA KARŞILAŞINCA TÜFEKLE VURDU: 1 YARALI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ-HALI SAHA MAÇINDA TARTIŞTI, YOLDA KARŞILAŞINCA TÜFEKLE VURDU: 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSERİ-HALI SAHA MAÇINDA TARTIŞTI, YOLDA KARŞILAŞINCA TÜFEKLE VURDU: 1 YARALI - Son Dakika
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