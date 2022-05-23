Halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vurulan Eren, hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vurulan Eren, hayatını kaybetti

23.05.2022 18:29
Halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vurulan Eren, hayatını kaybetti

KAYSERİ'de, halı saha maçında tartıştığı Osman Çetin tarafından av tüfeğiyle vurulan Eren Kuşcu (18), tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAYSERİ'de, halı saha maçında tartıştığı Osman Çetin tarafından av tüfeğiyle vurulan Eren Kuşcu (18), tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde meydana geldi. Osman Çetin ile Eren Kuşcu, halı saha maçı oynadıkları sırada tartıştı. Bir süre sonra mahalleye bağlı Yalova Sokak'ta karşılaşan ikili yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Osman Çetin, evden getirdiği av tüfeğiyle Eren Kuşçu'ya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Eren Kuşçu yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Eren Kuşçu'yu Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Kuşçu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi Osman Çetin ile kendisine yardım ettiği belirlenen kardeşi Fahri Çetin ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan iki kardeş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vurulan Eren, hayatını kaybetti
Halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vurulan Eren, hayatını kaybetti
Halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vurulan Eren, hayatını kaybetti
Halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vurulan Eren, hayatını kaybetti
Halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vurulan Eren, hayatını kaybetti
Halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vurulan Eren, hayatını kaybetti
Halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vurulan Eren, hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Motosikletler çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı Motosikletler çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı Kayseri'deki şoför cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı Kayseri'deki şoför cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı
Kaynak: DHA

Osman Çetin, Kayseri, Polis, Anbar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vurulan Eren, hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan gitme vakti geldi
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:14 Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 18:45:44. #1.11#
SON DAKİKA: Halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vurulan Eren, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement