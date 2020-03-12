Halı saha maçından sonra bıçaklandı - Son Dakika
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Halı saha maçından sonra bıçaklandı

7 saat önce

İZMİT'te, halı saha maçından çıkan B.A. (19), arkasından gelen kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Halı saha maçından sonra bıçaklandı, System.String[]

İZMİT'te, halı saha maçından çıkan B.A. (19), arkasından gelen kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı genç ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde İzmit Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. halı saha maçından çıktıktan sonra cadde üzerinde yürümeye başladı. Bu sırada B.A. arkasından gelen bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. B.A.'yı bıçaklayan kişi olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan B.A.'yı hastaneye kaldırdı. B.A. tedaviye alınırken, polis ekipleri olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:37 Kaynak: DHA
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