Son Dakika Haberleri: Halı Saha Maçından Sonra Kalp Krizi Geçiren Genç İmam Öldü

Halı Saha Maçından Sonra Kalp Krizi Geçiren Genç İmam Öldü

1 saat önce

Bursa'nın Harmancık ilçesinde, halı saha maçı sonrası evinde kalp krizi geçiren 26 yaşındaki imam hayatını kaybetti.

Halı Saha Maçından Sonra Kalp Krizi Geçiren Genç İmam Öldü, System.String[]
Bursa'nın Harmancık ilçesinde, halı saha maçı sonrası evinde kalp krizi geçiren 26 yaşındaki imam hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Bekdemirler Mahallesi'nde meydana geldi. Bekdemirler Camii imam hatibi Burak Payza (26), ilçede imam arkadaşlarıyla oynadığı halı saha maçı sonrasında geldiği evinde duş aldıktan sonra aniden fenalaştı. Harmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burak Payza kurtarılamadı. Kalp krizi neticesinde öldüğü belirtilen imam, yarın memleketi Balıkesir'in Burhaniye ilçesine defnedilecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:17 Kaynak: İHA

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