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Son Dakika | 'Halı saha maçı var' şifresiyle toplanan FETÖ'nün 'Adliye Yapılanması'na operasyon - Son Dakika

Son Dakika | 'Halı saha maçı var' şifresiyle toplanan FETÖ'nün 'Adliye Yapılanması'na operasyon

01.10.2021 12:05
Son Dakika | 'Halı saha maçı var' şifresiyle toplanan FETÖ'nün 'Adliye Yapılanması'na operasyon, System.String[]

Son dakika habere göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Adliye Mahrem Yapılanmasına yönelik İstanbul Merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 17'si aktif adliye çalışanı olan 21 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Adliye Mahrem Yapılanmasına yönelik İstanbul Merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 17'si aktif adliye çalışanı olan 21 şüpheli gözaltına alındı. 13 şüpheli etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Örgütün mahrem imamlarının, sorumlu oldukları adliye çalışanlarını ankesörlü kartlar aracılığıyla arayarak, "Halı saha maçı var, akşam halı sahaya gel" şeklinde şifreli konuşarak toplantılar organize ettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edilirken, operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Adliye Mahrem Yapılanmasına yönelik geçen salı günü İstanbul Merkezli 8 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 17'si aktif adliye çalışanı olan, 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ankesör kartları üzerinden örgütsel iletişime uygun ardışık ve periyodik olarak arandığı tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA İFADE VERDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden aralarında aktif ve ihraç zabıt katiplerinin de bulunduğu 13 kişi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Şüpheliler mahrem imamlar ile ankesörlü sabit hatlardan iletişime geçildiğini, sohbet ve toplantılara katıldıklarını itiraf etti. Ayrıca alınan ifadeler doğrultusunda örgütün mahrem imamlarının, tedbir almak ve deşifre olmamak adına toplantı ve sohbet öncesinde sorumlu olduğu adliye çalışanlarını ankesörlü kartlar aracılığı ile arayarak, "Halı saha maçı var, akşam halı sahaya gel" şeklinde şifreli konuşarak toplantıları organize ettikleri tespit edildi.

DEŞİFRE OLMAMAK ADINA EVLERDE ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN BULUNMAMASI YÖNÜNDE TELKİNLERDE BULUNULDUĞU BELİRLENDİAlınan ifadelerde örgüt mensubu kişilerin mahrem imamlarca aynı evlerde kalmalarının sağlandığı ve bu evlerin mahrem imamlarca düzenli olarak kontrol edildiği, deşifre olmamak adına evlerde örgütsel doküman bulunmaması yönünde telkinlerde bulunulduğu belirlendi. Mahrem imamlarca yine örgüt üyelerinden "himmet" adı altında para talep edildiği alınan etkin pişmanlık beyanlarında ortaya çıktı. Şüpheliler örgüte ait yurtlarda klavye çalışma merkezlerinin bulunduğunu, burada sınavlara çalışıldığını beyan ettikleri öğrenildi. İtirafçılar arasından bir şüpheli ifadesinde bir dönem TSK mahrem imamlığı yaptığını da söylediği belirtildi. 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
Son Dakika | 'Halı saha maçı var' şifresiyle toplanan FETÖ'nün 'Adliye Yapılanması'na operasyon
Son Dakika | 'Halı saha maçı var' şifresiyle toplanan FETÖ'nün 'Adliye Yapılanması'na operasyon
Son Dakika | 'Halı saha maçı var' şifresiyle toplanan FETÖ'nün 'Adliye Yapılanması'na operasyon
Son Dakika | 'Halı saha maçı var' şifresiyle toplanan FETÖ'nün 'Adliye Yapılanması'na operasyon
Son Dakika | 'Halı saha maçı var' şifresiyle toplanan FETÖ'nün 'Adliye Yapılanması'na operasyon
Son Dakika | 'Halı saha maçı var' şifresiyle toplanan FETÖ'nün 'Adliye Yapılanması'na operasyon
Son Dakika | 'Halı saha maçı var' şifresiyle toplanan FETÖ'nün 'Adliye Yapılanması'na operasyon
Son Dakika | 'Halı saha maçı var' şifresiyle toplanan FETÖ'nün 'Adliye Yapılanması'na operasyon
Son Dakika | 'Halı saha maçı var' şifresiyle toplanan FETÖ'nün 'Adliye Yapılanması'na operasyon
Son Dakika | 'Halı saha maçı var' şifresiyle toplanan FETÖ'nün 'Adliye Yapılanması'na operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, İstanbul, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 'Halı saha maçı var' şifresiyle toplanan FETÖ'nün 'Adliye Yapılanması'na operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | 'Halı saha maçı var' şifresiyle toplanan FETÖ'nün 'Adliye Yapılanması'na operasyon - Son Dakika
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