Halı saha turnuvasına Ali Tandoğan damgası

Bigadiç'te düzenlenen halı saha turnuvasına Balıkesirspor'lu tennik adam ve futbolcular damga vurdu.



Girişimcilik Derneği tarafından bu sene ikincisi tertiplenen halı saha futbol turnuvasının açılışına Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan damga vurdu. Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan ve futbolcular Andrija Vukovic, Antonio Mrsic ve Francis Ezeh, Bigadiç'te düzenlenen özel turnuvaya katılması vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Bigadiç Kuva-i Milliye Anadolu Lisesinde başlayan turnuva, Kaymakam Ercan Çiçek, Belediye Başkanı İsmail Avcu ve Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan'ın başlama vuruşuyla start aldı.



Turnuvada sporseverlerin yoğun ilgisinden çok memnun olduğunu belirten Ali Tandoğan, "Balıkesirspor'a buralardan çok büyük destekler geliyor. Kendi içlerinde bu tip organizasyonlarında olması gerçekten çok önemli. Güzel bir organizasyon düzenlendiğini düşünüyorum. Bizde bugün ilk vuruşu yapacağız ve ilçe sporseverleriyle birarada olacağız. İnşallah bu tip organizasyonların devamı gelir. Ayrıca Balıkesirspor'da zor bir süreç yaşadık ve genç futbolcu kardeşlerimizle bu süreci atlatmaya çalıştık. Biz bu şekilde uğraşırken yönetim kurulumuz büyük özveri ile çalışarak transfer tahtasını açtılar. Gönül isterdi transfer tahtası daha önce açılıp üst seviyede oyuncular alabilelim ama olmadı. Artık bu konuda bize düşen, gelen oyuncuları iyi çalıştırıp takım için yararlı olabilmesini sağlayacağız. Bu bizim görevimiz. Bu konuda biraz daha sabır gerekiyor, çünkü bazı oyuncular hazır değil, bazıları hazır ve onlardan da faydalanırsak inşallah güzel günler yaşarız. Ümraniye ile Cuma günü maç yapacağız ve maça hazırız. Bizim en önemli faktörümüz taraftarımızdır. Taraftarımız gelip bize destek verirlerse bu sahaya yansır ve oyuncularımızda sahada ellerinden gelen en iyisini yaparlar. Yeni gelen oyuncuların adaptasyon sorunu var ve bu gibi şeyler kolay değil. İnşallah bir an önce takım ile uyum içerisinde olurlar ve Ümraniyespor maçından güzel bir sonuç ile ayrılırız diye düşünüyorum. Taraftarımız hepimize ait olan stadımıza buyursunlar gelsinler, şu an çok ihtiyacımız var ve bu durum bizi çok mutlu eder" dedi. - BALIKESİR