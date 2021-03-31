Halı saha ve yüzme havuzları açıldı - Son Dakika

Halı saha ve yüzme havuzları açıldı
31.03.2021 15:47
Korona virüs önlemleri kapsamında kapatılan İstanbul'daki halı saha ve yüzme havuzları faaliyetlerine devam edebilecek.
Korona virüs önlemleri kapsamında kapatılan İstanbul'daki halı saha ve yüzme havuzları faaliyetlerine devam edebilecek. Açıklama, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapıldı. Bu kapsamda, "İlimizde daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kabine toplantısı sonrası açıklanan Türkiye'nin ikinci korona virüs risk haritasında İstanbul, 'kırmızı' yani çok yüksek riskli il kategorisinde yer almıştı.
-İHA-
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