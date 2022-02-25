HALI SAHA YIKIMINA İŞLETMECİSİNDEN TEPKİ - Son Dakika
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HALI SAHA YIKIMINA İŞLETMECİSİNDEN TEPKİ

25.02.2022 12:44

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde belediye arazisine 26 yıl önce kurulan halı saha belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde belediye arazisine 26 yıl önce kurulan halı saha belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Temel Eğitim Mahallesinde, 26 yıl önce belediye arazine kurulan halı saha ve tesisleri çalıştırma ruhsatı bulunmadığı gerekçesi ile yıkıldı. Hasan Uysal ve ailesi tarafından işletilen halı sahanın yıkımı iş makineleriyle gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından işletme izni olan ancak belediye tarafından verilen çalıştırma ruhsatı bulunmayan halı saha ve spor tesislerinin yıkımına Uysal ailesi karşı çıktı. İş makineleriyle tesise gelen belediye ekipleri aileyi yıkım için ikna edemedi. Olay yerine çevik kuvvet ekipleri ve ardından Kumluca ilçe Emniyet Müdürü Erol Şen geldi.

Emniyet Müdürü Erol Şen, arazinin belediyeye ait olması, iş yerinin çalıştırma ruhsatının bulunmaması ve daha önce iş yerini çalıştıran Uysal ailesine yıkımın tebliğ edilmesinden dolayı yıkımı yapan ekiplere yardımcı olduklarını belirtti. İşletme sahibi Hasan Uysal'ın kızı Havva Uysal Avcı, 26 senedir bu halı sahayı işletiyoruz. Her belgemiz var. Şimdi tesislerimiz yıkıldı. Mağdur olduk. Yaz ayına kadar süre istedik, kimse bizi dinlemedi. Seralarımız fırtınadan yıkıldı. Tek geçim kaynağımız halı sahaydı. Şimdi halı saha tesislerimizde elimizden alındı diye konuştu.

Halının içindeki özel toprağın kuruması için 6 ay süre geçmesi gerektiğini belirten tesis sahibinin eşi Ayfer Uysal da Biz yıkıma karşı değiliz dedik. Bu tesislerimizin maliyeti 800 bin lira. Çöpe gitti diye konuştu.

HALI SAHA YIKIMINA İŞLETMECİSİNDEN TEPKİ
HALI SAHA YIKIMINA İŞLETMECİSİNDEN TEPKİ
HALI SAHA YIKIMINA İŞLETMECİSİNDEN TEPKİ

YORUMLAR
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Hasan Uysal, gençlik, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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