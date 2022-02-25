Halı saha yıkımında gerginlik... 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı - Son Dakika
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Halı saha yıkımında gerginlik... 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı

25.02.2022 11:28

Halı saha yıkımında gerginlik... 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye arazisinde bulunan araziye 26 yıl önce kurulan halı saha belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Halı saha yıkımında gerginlik... 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye arazisinde bulunan araziye 26 yıl önce kurulan halı saha belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Halı sahanın yıkılmasına tepki gösteren işletme sahibi Hasan Uysal'ın kızı Havva Uysal Avcı, "26 senedir bu halı sahayı işletiyoruz. Her bir belgemiz var. Gençlik gelecektir dediler, bizi kandırdılar. Oy verdik" dedi.

Kumluca ilçesi Temel Eğitim Mahallesi'nde, 26 yıl önce belediye arazisine kurulan halı saha ve tesisleri çalıştırma ruhsatı bulunmadığı gerekçesi ile yıkıldı. 26 yıldan beri Hasan Uysal ve ailesi tarafından işletilen halı sahanın yıkımı iş makineleri ile yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından işletme izni olan ancak belediye tarafından verilen çalıştırma ruhsatı bulunmayan halı saha ve spor tesislerinin yıkımına Uysal ailesi karşı çıktı.

İş makineleri ile tesislere gelen belediye ekipleri aileyi yıkım için ikna edemedi. Olay yerine çevik kuvvet ekipleri ve ardından Kumluca ilçe Emniyet Müdürü Erol Şen de geldi. İş yeri çalıştıranların canına zarar gelmemesi için olay yerinde olduklarını belirten Emniyet Müdürü Erol Şen, arazinin belediyeye ait olması, iş yerinin çalıştırma ruhsatının bulunmaması ve daha önce iş yerini çalıştıran Uysal ailesine yıkımın tebliğ edilmesinden dolayı yıkımı yapan ekiplere yardımcı olduklarını belirtti. Ailenin tüm itirazlarına ve yıkımın gerçekleşmemesi için ikna çabalarına rağmen yıkım gerçekleştirildi.

"Tek geçim kaynağımız bu halı sahaydı"

İşletme sahibi Hasan Uysal'ın kızı Havva Uysal Avcı, "26 senedir bu halı sahayı işletiyoruz. Her bir belgemiz var. Gençlik gelecektir dediler, bizi kandırdılar. Oy verdik. Ailecek hepimiz mağdur olduk. Yalvardık, bize süre verin dedik. Halı kuruyuncaya kadar, yaza kadar süre verin dedik. Kimse bizi dinlemedi " dedi.

"Ben yarın gidip mendil açacağım"

Halının içindeki özel toprağın kuruması için 6 ay süre geçmesi gerektiğini belirten tesis sahibinin eşi Ayfer Uysal, "Başkanım bize 6 ay süre ver. 15 günde bir evi bile taşıyamıyoruz. Bize 6 ay süre ver dedik. Biz yıkım karşı değiliz dedik. Ama hiçbir şekilde karşılık alamadık. Bu tesislerimizin maliyeti 800 bin TL. Şimdi heder oldu, çöpe gitti " diye konuştu.

Halı saha yıkımında gerginlik... 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı
Halı saha yıkımında gerginlik... 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı
Halı saha yıkımında gerginlik... 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı
Halı saha yıkımında gerginlik... 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı
Halı saha yıkımında gerginlik... 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı
Halı saha yıkımında gerginlik... 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı
Halı saha yıkımında gerginlik... 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı
Halı saha yıkımında gerginlik... 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı
Halı saha yıkımında gerginlik... 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı
Halı saha yıkımında gerginlik... 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı

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Hasan Uysal, gençlik, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halı saha yıkımında gerginlik... 26 yıldır çalışma ruhsatı bulunmayan halı saha yıkıldı - Son Dakika


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