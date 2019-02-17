Son Dakika Haberleri: Halı Sahada Attığı Gole Sevinirken, Kalp Krizi Geçirip Öldü

Halı Sahada Attığı Gole Sevinirken, Kalp Krizi Geçirip Öldü

1 saat önce

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, halı sahada maç sırasında attığı göle sevinirken kalp krizi geçiren Recep Kılınç (33), yaşamını yitirdi.

Halı Sahada Attığı Gole Sevinirken, Kalp Krizi Geçirip Öldü, System.String[]
AYDIN'ın Köşk ilçesinde, halı sahada maç sırasında attığı göle sevinirken kalp krizi geçiren Recep Kılınç (33), yaşamını yitirdi.

Köşk'ün kırsal Kızılcayer Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk babası Recep Kılınç, 15 Şubat günü saat 23.00 sıralarında bir grup arkadaşı ile maç yapmak için Köşk Belediyesi'ne ait halı sahaya gitti. Maç sırasında attığı golün sevincini yaşayan Kılınç, bir anda fenalaştı. Arkadaşları, Kılınç'a ilk müdahaleyi yaptı, ardından da yakındaki bir Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılınç, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kılınç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Acı haberi alan Kılınç'ın arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Polis, Kılınç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:46 Kaynak: DHA

Köşk, Aydın, Kalp Krizi, Güncel
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