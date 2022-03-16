Halı sahada baltalı- bıçaklı cinayette, 4 sanığa 25'er yıl hapis - Son Dakika
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Halı sahada baltalı- bıçaklı cinayette, 4 sanığa 25'er yıl hapis

16.03.2022 12:21
Halı sahada baltalı- bıçaklı cinayette, 4 sanığa 25'er yıl hapis

ÇORUM'da, 2 yıl önce halı sahada çıkan bıçaklı ve baltalı kavgada vatandaşları Mustafa Hazım Mhana'yı (24) öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 Irak uyruklu sanık, 25'er yıl hapis cezasına çaptırıldı.

ÇORUM'da, 2 yıl önce halı sahada çıkan bıçaklı ve baltalı kavgada vatandaşları Mustafa Hazım Mhana'yı (24) öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 Irak uyruklu sanık, 25'er yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Olay, 13 Kasım 2020'de, Kale Mahallesi Aşıklar Tepesi Parkı'ndaki halı sahada meydana geldi. Maç sonrası tartışan tamamı Iraklı grup, birbirine girdi. Balta ve bıçakların kullandığı kavgada Mustafa Hazım Mhana, başı ile vücuduna aldığı darbelerle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mhana, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karıştığı tespit edilip, gözaltına alınan Iraklı Ahmet Fadhıl Hussein Alharbı, Hasan Fadhıl Hussein Alharbı, Hassem Cabir Muhammed ve Names Halaf Kaysar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Iraklı 4 sanık, son kez hakim karşısına çıkarıldı. Suçu birbirlerinin üzerine atan sanıklar, pişman olduklarını söyledi. Olay anını anlatan Names Halaf Kaysar, "Ölen Mustafa, Hasan'ı bıçakladı. Ben de buna müdahale ettim, bıçağı çıkardım. Mustafa üzerime geldi ve elime vurdu. Ben de kendimi korumak amacıyla bıçağı sağa sola savurdum. Bu esnada Mustafa yaralanmış olabilir. Amacım;, kendimi korumaktı. Yaşananlar ile ilgili çok pişmanım" dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 4 sanığa da 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan 25'er yıl hapis cezası verdi.


Halı sahada baltalı- bıçaklı cinayette, 4 sanığa 25'er yıl hapis
Halı sahada baltalı- bıçaklı cinayette, 4 sanığa 25'er yıl hapis
Halı sahada baltalı- bıçaklı cinayette, 4 sanığa 25'er yıl hapis
Halı sahada baltalı- bıçaklı cinayette, 4 sanığa 25'er yıl hapis
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Çorum, Kasım, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Halı sahada baltalı- bıçaklı cinayette, 4 sanığa 25'er yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halı sahada baltalı- bıçaklı cinayette, 4 sanığa 25'er yıl hapis - Son Dakika
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