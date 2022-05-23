Halı sahada faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Halı sahada faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

23.05.2022 17:12

Halı sahada faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü.

Halı sahada faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Yalova sokak üzerinde meydana gelen olayda halı saha maçında iddiaya göre O.Ç. ile kendisine faul yapan E.K. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.'nin ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli O.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

O.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Halı sahada faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Halı sahada faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Halı sahada faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Halı sahada faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halı sahada faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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