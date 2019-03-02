Son Dakika Haberleri: Halı Sahada Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçirdi

Halı Sahada Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçirdi

41 dakika önce

Batman Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulunan Mahsum Güzel, halı sahada futbol oynadığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Halı Sahada Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçirdi, System.String[]
Batman Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulunan Mahsum Güzel, halı sahada futbol oynadığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Görev yaptığı arkadaşları ile birlikte futbol oynamak için gittikleri halı sahada bir anda fenalaşarak yere yığılan Batman Adliyesi'nde görevli Yazı İşleri Müdürü Mahsum Güzel (39), arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardında Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Güzel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güzel'in cenazesi Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

Gültepe, Batman, Kalp Krizi, Futbol, Güncel
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