Halı sahada futbol oynayanlara para cezası - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayarak halı sahada futbol oynayan 13 kişi ile işletme sahibine toplam 14 bin 850 lira para cezası kesildi.

İlçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nde devriye gezen polisler, bölgelerinde bulunan bir halı sahanın saat 22.00'den sonra açık olduğunu ve futbol oynatıldığını tespit etti.

Halı saha işletmecisi S.K.'ye korona virüs salgınıyla mücadele tedbirlerine aykırılıktan dolayı 3 bin 150 lira, halı sahada futbol oynayan 13 kişiye de 900'er lira idari para cezası yazıldı. - MERSİN