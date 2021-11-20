Halı sahada kalp krizi geçiren adam yığıldığı yerde can verdi - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Nizip Belediyesi personeli olan Ali Sarı, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynadığı esnadı bir pozisyon sonrasında bir anda yere yığıldı.

UZUN SÜRE HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Durumu gören arkadaşlarının yardımına koştuğu ve ilk müdahalesini yaptığı Sarı, arkadaşları tarafından uzun süre yeniden hayata döndürülmeye çalışıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Sarı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

FENERBAHÇE FORMASIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Evli ve 4 çocuk babası olan Sarı, Nizip Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazının ardından çok sevdiği Fenerbahçe formasıyla toprağa verildi.