Son Dakika Haberleri: Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Öğretim Görevlisi Öldü

Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Öğretim Görevlisi Öldü

2 saat önce

Tunceli'de halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçiren öğretim görevlisi Cemal Diribaş, hayatını kaybetti.

Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Öğretim Görevlisi Öldü, System.String[]
Tunceli'de halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçiren öğretim görevlisi Cemal Diribaş, hayatını kaybetti.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olan Cemal Diribaş (46), gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşları ile futbol oynarken fenalaştı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Diribaş'a ilk müdahaleyi halı sahada yaptı.

Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Diribaş, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir kız çocuğu babası olan Diribaş, yarın Tunceli Cemevi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:14 Kaynak: AA

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