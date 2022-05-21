Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı - Son Dakika
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Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı

21.05.2022 10:42
Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı

ORDU'nun Akkuş ilçesinde ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Raif Öztürk (36), arkadaşlarıyla gittiği halı sahada kalp krizi geçirdi.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Raif Öztürk (36), arkadaşlarıyla gittiği halı sahada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Öztürk, kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Salman Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Raif Öztürk, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken fenalaşıp yere yığıldı. Yardıma koşan arkadaşları Öztürk'e kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Çağırılan ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk, kurtarılamadı.Bekar olduğu öğrenilen Raif Öztürk'ün, 4 yıldır Salman Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Raif Öztürk, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı - Son Dakika


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