Halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

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Halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
6 saat önce
Ardahan'ın Göle ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:02 Kaynak: AA
Ardahan'ın Göle ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.
Göle Polis Merkezi'nde görevli 28 yaşındaki polis memuru Zakir Bayrak, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada fenalaştı.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Bayrak'ı Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bayrak, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Bayrak'ın cenazesi, İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine gönderildi.
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