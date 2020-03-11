Halı sahada kalp krizi geçiren teknisyen hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Halı sahada kalp krizi geçiren teknisyen hayatını kaybetti - Son Dakika

Halı sahada kalp krizi geçiren teknisyen hayatını kaybetti

7 saat önce

Samsun'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 36 yaşındaki teknisyen hayatını kaybetti.

Halı sahada kalp krizi geçiren teknisyen hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 36 yaşındaki teknisyen hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir lisede teknisyen olarak görev yapan Hüseyin Avni Güler (36), arkadaşları ile birlikte halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Güler hayatını kaybetti. Hüseyin Avni Güler'in ölümü çalıştığı okuldaki mesai arkadaşlarını gözyaşına boğdu. - SAMSUN

Kalp Krizi, Futbol, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:41 Kaynak: İHA
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