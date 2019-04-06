Son Dakika Haberleri: Halı Sahada Kalp Krizi Geçirip, Öldü

Halı Sahada Kalp Krizi Geçirip, Öldü

37 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, halı saha maçı yaptığı sırada kalp krizi geçiren Mehmet İnc i(35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Halı Sahada Kalp Krizi Geçirip, Öldü, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, halı saha maçı yaptığı sırada kalp krizi geçiren Mehmet İnc i(35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Manavgat Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Mehmet İnci, dün akşam arkadaşlarıyla halı saha maçı yapmaya başladı. Fenalaşınca maçtan çıkan İnci, iddiaya göre arkadaşlarının 'hastaneye götürelim' teklifini kabul etmedi. Bir süre saha kenarında dinlendikten sonra kendi aracıyla hastaneye gitmek istedi. Ancak yolda tekrar rahatsızlandı. Aracını durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet İnci'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İnci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet İnci'nin cenazesi bugün Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de katıldığı törenle Sarılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:42 Kaynak: DHA

Antalya, Manavgat, Kalp Krizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Vatandaşlara Sağanak Yağış Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması 15,5 Liralık Sigaranın 13,33 Lirası, 11 Liralık Sigaranın ise 9,46 Lirası Vergiye Gidiyor Amasya'da Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 16:19:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halı Sahada Kalp Krizi Geçirip, Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]