Halı sahada kalp krizi geçirip vefat eden gencin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Halı sahada kalp krizi geçirip vefat eden gencin son görüntüleri ortaya çıktı

Manisa'da 2 Aralık'ta halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirerek fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Halı sahada maç yaparken güvenlik kamerasına yansıyan olayda gencin fenalaşması ve yere yığılması ardından sağlık ekiplerinin müdahale ederek hastaneye kaldırması yer alıyor

MANİSA - Manisa'da 2 Aralık tarihinde halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirerek fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Halı sahada maç yaparken güvenlik kamerasına yansıyan olayda gencin fenalaşması ve yere yığılması ardından sağlık ekiplerinin müdahale ederek hastaneye kaldırması yer alıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesindeki bir halı sahada 2 Aralık saat 17.20'de sıralarında arkadaşlarıyla halı sahada maç oynarken bir anda fenalaşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi İbrahim Akyüz halı saha kenarında yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine 112 ekipleri halı sahaya gelerek gence ilk müdahaleyi yaptı. Halı sahaya koşarak giren 112 ekiplerinin gence kalp masajı yaptığı anlar kameralara yansıdı. Kalp masajının ardından sedyeyle ambulansa alınan talihsiz genç kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Gencin cenazesi bugün havayoluyla önce Gaziantep'e ardından da memleketi olan Mardin'in Midyat ilçesine gönderildi.